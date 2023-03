Ernährung Sind Burger wirklich so schlimm fürs Klima und Möhren wirklich so super? Das sind die umweltfreundlichsten Lebensmittel

Das Forschungsinstitut „ifeu“ hat die einzelnen Lebensmittel unter verschiedensten Gesichtspunkten unter die Lupe genommen. Hierzu zählen Anbaumethoden, Import und Verpackung. Am besten schnitten Karotten und Weißkohl ab. Frisch und unverpackt entstehen lediglich 0,1 Kilogramm CO 2 pro Kilogramm Lebensmittel. Ähnlich gut sind mit 0,3 kg CO 2 frische Erdbeeren, Äpfel, Brokkoli, Lauch, Zucchini, Spinat, Kartoffeln, Kürbis, Blattsalat oder Rucola. Die exakt gleiche Bilanz weisen Pflanzendrinks aus Hafer, Dinkel oder Mandeln auf. Im Vergleich zu 1,4 Kilogramm CO 2 , die je Liter durch die Kuhmilch verursacht werden, sind die pflanzlichen Alternativen für Umweltschützer die bessere Wahl. Brot und weitere Getreideprodukte wie Nudeln oder Bulgur gehören auch zu den klimafreundlichsten Lebensmitteln und verursachen nur 0,6 kg CO 2 .