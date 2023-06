Klimawandel Schon jetzt gibt es so viele tote Bäume – Kommt jetzt der nächste Dürresommer?

Monatelang sah es bei überraschend kühler, regnerischer Witterung so aus, als könnte 2023 ein Jahr werden, in dem Dürren keine Rolle spielen. Doch schon nach ein paar regenarmen, sehr sonnigen Wochen, sieht die Lage anders aus. Daran ändern auch einzelne Schauer und Gewitter wenig. Die Böden sind zu trocken. Und so sehr sich die meisten Menschen auch über Sonne und sommerliche Temperaturen freuen, so sehr wachsen mit jedem weiteren regenfreien Tag die Sorgen, die sich Bauern um die Ernte und Förster um den Wald machen. Zumal Meteorologe Dominik Jung betont, dass inzwischen sowohl das europäische als auch das amerikanische Wettermodell vorhersagen, dass Juni und Juli Dürre und Hitze bringen. „Das sind heftige Daten. Der Juni könnte deutschlandweit ein Minus von mehr als 50 Prozent in Sachen Niederschlag bringen“, sagt Jung. Der Mai habe bereits ein Minus von etwas mehr als 40 Prozent gehabt.