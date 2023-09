Gut vorbereitet auf Kälte und Regen So kommen Sie mit dem Fahrrad sicher durch Herbst und Winter

Wer ein Fahrrad mit Seitendynamo beziehungsweise Seitenläuferdynamo besitzt, der seitlich am Reifen angebracht ist, kann sich bei Nässe nicht unbedingt darauf verlassen. Denn dann kann es passieren, dass der Dynamo durchrutscht und das Licht nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt allerdings kleine Gummiaufsätze, die über das Rädchen oben am Dynamo gestülpt werden, das am Reifen reibt. Sie sollen dieses Problem verhindern.