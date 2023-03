Kreativität trifft Praxis Faires Gold und Edelsteine auf dem Vormarsch: Mit Schmuck lässt sich Verantwortung tragen

Smeets In Sachen Recycling haben wir im Bereich Schmuck sehr gute und sehr schlechte Karten. Gold ist das allererste recycelte Material. Es wird auch nach mehrmaligem Einschmelzen nicht schlechter. Das ist bei den meisten Materialien, vor allem Plastik, ganz anders. Nach mehrmaligem Bearbeiten wird es schlechter und am Ende ist es nur noch eine schwarze Pampe. Bei neu gewonnenem Gold und Edelsteinen dagegen ist der lange Weg mit sehr vielen fragwürdigen Schritten bis zum Goldschmied problematisch. In unserem Bereich boomen gerade ein neues Denken und die Frage, wie damit umgegangen wird. Das beschäftigt Messen und uns als Hochschule. In gewisser Weise kommt uns das gelegen, weil wir über andere schöne Materialien nachdenken. Horn, Bernstein oder Holz kommen nicht von weit her und lassen sich sehr gut in Schmuck umwandeln.