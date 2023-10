Wie wird das Batteriespeicherwerk in Wittlich-Wengerohr funktionieren? Faktencheck: Wissenswertes rund um das geplante Batteriespeicherwerk in Wittlich-Wengerohr

Ohne Atom- und Kohlekraftwerke wird in der Bundesrepublik die ständige Vorhaltung von elektrischer Energie sinken. In dunklen Jahreszeiten und bei wenig Wind werden CO 2 -neutrale Photovoltaik- und Windkraftanlagen nicht immer ausreichend Elektrizität ins Netz einspeisen können. Deshalb wird es zunehmend wichtiger, Energiespeicher zu bauen, die solche energetischen „Flauten“ abmildern. Bis zu 600 Megawattstunden soll ein solcher Batteriespeicher liefern, der bei Wittlich-Wengerohr geplant ist. Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem Projekt: