Überschwemmungen und Hitze als Gefahr Die schlimmsten Betonwüsten Deutschlands: Auf welchem Platz landet Trier im Ranking?

Dieses Intro einer beliebten Kinder-Serie könnte in so ziemlich jeder deutschen Stadt spielen. Nicht, weil überall in der Bundesrepublik die Pflanzen in Sekundenschnelle wachsen, sondern wegen der Umgebung. Denn wie eine neue Studie herausgefunden hat, sind im Durchschnitt rund 44 Prozent der Fläche in größeren deutschen Städten versiegelt. Versiegelt heißt, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt ist. Im Grunde also bebaut, betoniert oder asphaltiert.