Wie gelingt die Verkehrswende in der Region? „Das Elektroauto ändert nichts an den Problemen“

Neues Raumdenken, weniger Autos, mehr Schienenverkehr – dies sind wichtige Stichworte, wenn es bei Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim um die Verkehrswende geht. In der jüngeren Stadtgeschichte von Trier sieht der frühere Trierer Universitätsprofessor zunächst eine Reihe von Versäumnissen – leitet daraus aber auch seinen Blick in die Zukunft ab. „Trier war historisch eine Eisenbahnerstadt. Daraus resultiert, dass diese Eisenbahnerstadt aus Trier einen bedeutenden Schienenknoten gemacht hat, in der zum Beispiel Eisenbahnerwohnungen entstanden sind. Es gibt in Europa viele solche Eisenbahnerstädte. Man hätte erwarten können, dass Trier deshalb besonders schienenaffin ist“, erläutert Monheim. Mit dem Nachkriegsaufbau habe Trier jedoch „Autostadt“ werden sollen. Auch wenn mit der Fußgängerzone „etwas Beachtliches“ entstanden sei, sei in Trier eine Verkehrsberuhigung „weit verschlafen worden“. „Trier hat die Chance, aus der Geschichte als Eisenbahnerstadt etwas für seine eigene Verkehrsentwicklung zu machen, leider verpasst. In Trier wird somit heute in hohem Maße Auto gefahren.“