Frage an den Energieberater Funktionieren Wärmepumpen im Altbau und Denkmal?

Landauf, landab wird derzeit kaum ein Thema so hitzig diskutiert wie das geplante Heizungsverbot der Ampelregierung. Ab 2024 soll der Einbau von reinen Öl- und Gasheizungen in Deutschland verboten werden und muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbarer Energie betrieben werden. So sieht es der Gesetzesentwurf von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor: Die defekte Öl- und Gasheizung, sofern sie sich nicht reparieren lässt, kommt raus. Aber was dann? Insbesondere Eigentümer und Bewohner von Altbauten beschäftigt die Frage, wie sie ihr Haus mit Erneuerbarer Energie auf Temperatur bringen können – und zu welchen Kosten? An Orten mit historischer Bausubstanz und in Denkmalzonen wie in Bernkastel-Kues stellt sich dazu noch die Frage, wie das überhaupt möglich sein soll. Die Wärmepumpe am denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus dem Mittelalter kann man sich ebenso wenig vorstellen wie die Fotovoltaikanlage auf dem brüchigen Schieferdach. Eigentümer alter Bausubstanz, wie sie sich in vielen Moseldörfern wie auch in der Eifel oder im Hunsrück findet, könnten bei der Umsetzung des Gesetzes demnach in Schwierigkeiten kommen. Oder ist das bloß Pessimismus? Unsere Zeitung hat sich mit Experten über dieses Thema unterhalten.