Umwelt, Klima Nachhaltigkeit Sauwer leben! Tipps und Termine für Naturliebhaber

Die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) ist perfekt getarnt in ihrem Lebensraum. Sie sitzt am Boden, wo sie mit der Umgebung verschmilzt und meidet dicht bewachsenes Terrain, damit ihre Tarnung nicht auffliegt. Daher passt ihr Name Ödlandschrecke sehr gut, denn zu ihrem Lebensraum gehören Trockenrasen und Kiesflächen bis hin zu felsigem Untergrund mit stets sehr schütterer Vegetation. Sie verlässt sich auf ihre perfekte Tarnung und springt erst im letzten Augenblick auf, wenn sie keine andere Wahl mehr hat. Dann startet sie ihren Schwirrflug und zeigt plötzlich ihre leuchtend hellblauen Hinterflügel. Doch schon in der Luft zieht sie ihre Hinterflügel wieder unter die tarnfarbenen Deckflügel zurück und lässt sich durch den Schwung des Fluges weitertragen, um dann wieder gut getarnt auf dem Boden zu landen. Mögliche Fressfeinde sehen so nur kurz die blauen Flügel in der Luft und können nicht ausmachen, wo sie gelandet ist.