Umwelt, Klima Nachhaltigkeit Sauwer leben! Tipps und Termine für Naturliebhaber

Berühmt wurde Ewald Lienen, damals Spieler bei Arminia Bielefeld, durch ein legendäres Foul des Bremer Verteidigers Norbert Siegmann, bei dem er im Sommer 1981 einen Riss des rechten Oberschenkels erlitt. Als Fußballspieler und -trainer, unter anderem des FC St. Pauli, hat sich der aus Schloß Holte-Stukenbrock stammende 68-Jährige einen Namen gemacht. Inzwischen nutzt er seine Berühmtheit, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. 2019 hat er mit der Elterninitiative „Parents for Future“ mehr als 100.000 rote Klimakarten an das Kanzleramt in Berlin übergeben und ist Klimabotschafter des Kreises Lippe. Sein Anliegen ist klar: „Deutschland muss Klimaweltmeister werden!“. Der Ex-Fußballprofi schämt sich für die Ausbeutung der Natur und eine oft sinnentleerte Konsum- und Leistungsgesellschaft – in der Wirtschaft wie im Sport. „Wir müssen und können Klimaweltmeister werden, um unserer historischen Verantwortung sowie unserer Vorbildfunktion für andere Länder gerecht zu werden. Es geht aber nicht nur um Klimaschutz. Wir müssen zeitgleich auch alle anderen Umweltprobleme in den Griff bekommen, um unsere Ökosysteme und die Artenvielfalt zu erhalten und damit unsere Lebensgrundlagen. All das können wir erreichen durch die Umsetzung von nachhaltigen Zielen auf allen Ebenen, also in den ökonomischen, den ökologischen, aber auch den sozialen Bereichen“, sagt Ewald Lienen.