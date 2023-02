Der Öko-Tipp : Wie sieht eine klimafreundliche Ernährung aus?

Trier Welche Fragen sollte man sich beim Lebensmitteleinkauf stellen? Hier lesen sie den Tipp der Lokalen Agenda 21 Trier.

„Während die einen fordern, dass wir eine Umstellung auf eine vegane Ernährung benötigen, sind andere der Meinung, dass bereits kleine Veränderungen, wie das Auslassen einer Fleischmahlzeit pro Woche, signifikant zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen. Fakt ist: irgendetwas müssen wir verändern, denn unser aktuelles Ernährungssystem steckt in einer Sackgasse. Also was tun? Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wieder bewusster einkaufen zu gehen. Wo kommt das Obst und Gemüse her, das ich gerade in meinen Einkaufskorb lege? Wer hat es angebaut? Was hat bei uns gerade Saison? Welches Tier wurde für meine Wurst geschlachtet? Wie wurde es gehalten? Und das Wichtigste: Brauche ich das wirklich?