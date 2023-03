Umwelt Willst Du auch sauwer leben? Hier kann man beim Klimaschutz mit anpacken!

Engagement für den Klimaschutz: „Nicht nur meckern, sondern machen! Wer endlich aktiv etwas gegen den Klimawandel tun will, kann sich in einem der vielen Vereinen und Initiativen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltige Entwicklung engagieren“, findet Julia Schneider, Vorsitzende der Lokalen Agenda 21 in Trier. In Rheinland-Pfalz engagierten sich fast die Hälfte der Menschen ehrenamtlich. Dies tun sie in ganz unterschiedlichen Bereichen, auch im Umwelt- und Naturschutz. Für alle sei was dabei, wenn man etwas aktiv zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen möchte und sich gemeinsam mit anderen für eine Welt einsetzen möchte, die auch in Zukunft gut bewohnbar ist: ob im Artenschutz, bei Foodsharing oder für Kinder und Jugendliche in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. „Engagierte können sich praktisch einbringen und im Naturschutzverein bei der Biotoppflege mithelfen. Sie können Kinder- und Jugendfreizeiten mit organisieren und durchführen und mit ihnen gemeinsam die Natur (neu) entdecken. Auch die Mitarbeit im Vorstand eines Vereins ist wichtig, um vor allem ehrenamtliche Strukturen im Naturschutz zu unterstützen und zu festigen.“ Für junge Menschen sei das Freiwillige Ökologische Jahr eine gute Möglichkeit, in verschiedene Bereiche des Engagements reinzuschnuppern.