Klimawandel: So viel CO₂ steckt in unserer Kleidung Von der Produktion bis in den Kleiderschrank — so viele Emissionen verursacht eine Jeans

Das Berners-Lee in seiner Rechnung auch den Transport berücksichtigt, ist wichtig. Nur sehr wenig Kleidungsstück kommen tatsächlich aus Deutschland. Der Großteil von dem, was in den Läden hängt, wird im asiatischen Raum oder in Entwicklungsländern wie Äthiopien und Kambodscha produziert. Das T-Shirt oder die Jeanshose haben also einen weiten Weg hinter sich, bis sie letztendlich (ungetragen) in unserem Kleiderschrank landen. Daher würde es nicht reichen, nur zu schauen, wie viel Treibhausgase bei der Produktion anfallen. Auch der Transport und der Lebenszyklus des Kleidungsstücks sind zu berücksichtigen.