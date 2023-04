Von Globale Erwärmung bis Treibhausgasemissionen Klima-Glossar: Die wichtigsten Begriffe rund um den Klimawandel kurz erklärt

Wetter ist laut dem Deutschen Wetterdienst "der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auch einem kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet". Heißt zum Beispiel: Sonnenschein an Ostern in Trier, ein Sturm am 16. April in der Eifel, oder Regen an einem Dienstag in Bernkastel-Kues. Wetter drückt also den momentanen Zustand der Atmosphäre aus, Klima ist dagegen der Durchschnitt über mehrere Jahre (in der Regel 30).