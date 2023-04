Für den Alltag Nachhaltig leben und gleichzeitig Geld sparen – so klappt’s in der Mietwohnung

Einige Gemüsesorten lassen sich aber auch in der Wohnung ziehen. In Blumenkästen am Fenster oder auf der Fensterbank kann man zum Beispiel Bohnen, Erbsen, Radieschen, Zwiebeln, Lauchgewächse oder Feldsalat anbauen. In größeren Töpfen können auch Gurken, Zucchini oder Tomaten in der Wohnung wachsen. Wer klein anfangen will, kann auch zuerst einmal Küchenkräuter selbst anbauen – die gibt es im Topf auch im Supermarkt.