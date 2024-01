Kita Lasel fördert Umweltbewusstsein Kleine Klima-Helden retten die Laseler Welt: „Backe, backe Kuchen, die Zukunft hat gerufen“

Eingepackt in dicke Jacken und knatschgrüne T-Shirts, auf den Köpfen grüne Schirmmützen, so stehen die kleinen Klimahelden der Kindertagesstätte Lasel Spalier vor der Eingangstür der Einrichtung. Mit fröhlichem Gesang und Getrommel auf Rhythmus-Instrumenten werden wir begrüßt. Seit es Fridays for future gibt, machen die kleinen Umweltbotschafter in Lasel einmal in der Woche auf sich aufmerksam. „Vor Corona sind wir noch durch die Straßen gezogen“, sagt Brigitte Wanken-Leibisch, Leiterin der Einrichtung.