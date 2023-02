Klimaschutz : Regionaler Apfel versus internationaler Apfel – Wer hat die bessere Ökobilanz?

Trier Je länger ein Produkt transportiert wird, desto schlechter ist die Ökobilanz! Diese These klingt auf den ersten Blick logisch. Es lässt sich vermuten, dass der regionale Apfel den Vergleich gegen den internationalen immer gewinnt. Das ist jedoch nur teilweise richtig. Die große Überraschung: Es gibt Jahreszeiten in denen die Ökobilanz des Apfels aus Übersee tatsächlich besser ist.

Äpfel sind zu jeder Jahreszeit in den Supermärkten verfügbar. Entweder sie kommen von weit her oder lagern monatelang in Kühlhäusern. Heutzutage gibt es Schätzungen zufolge etwa 30.000 verschiedene Apfelsorten auf der Welt. Etwa 2000 davon in Deutschland.

Beim Apfel macht es Sinn auf die gesamte Ökobilanz zu schauen, denn während er wächst, entsteht beispielsweise kein CO 2 . Bei der Ökobilanz werden neben dem CO 2 Ausstoß, auch alle anderen umweltrelevanten Vorgänge miteinbezogen. Daher spielt es für sie auch eine Rolle, ob die Äpfel auf einer Plantage oder einer artenreichen Streuobstwiese wuchsen, ob sie ökologisch erzeugt wurden oder nicht, ob Dünger und Pestizide zum Einsatz kamen.

Demnach sollte man Bioprodukte sowohl aus Umwelt- als auch aus gesundheitlichen Gründen bevorzugen. Öko-Test bestätigte, dass in Bio-Äpfeln keine Rückstände von Pestiziden gefunden wurden. Das war bei konventionellen Äpfeln nicht so. Verallgemeinert kann man sagen, dass immer der Apfel am umweltfreundlichsten ist, der gerade Saison hat. In Deutschland wird geerntet zwischen August und Oktober. Bedeutet: Auch im Herbst sollte man weiterhin auf Produkte regionaler Herkunft setzen. Das Problem: Laut einer Recherche des BR ist im Frühjahr die Ökobilanz der heimischen Äpfel, die lange gelagert werden, schlechter als die von Übersee-Äpfeln. Denn um die Äpfel über einen längeren Zeitraum frisch zu halten, sind Lagerungen in kühler Atmosphäre von Nöten. Damit die Früchte letzten Endes wirklich länger haltbar sind, muss in der Luft des Lagerraumes weitaus mehr Kohlendioxid als Sauerstoff vorhanden sein. Der Sauerstoff muss entzogen werden. Hinzu kommt die energieintensive Kühlung.