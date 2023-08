Planetary Health Diet Wie es im Alltag klappt, möglichst gesund und nachhaltig zu essen

Kritik an diesem Essensplan gibt es auch. Ein Knackpunkt ist, dass 2500 Kilokalorien pro Tag je nach Tätigkeit für die einen zu viel, für die anderen zu wenig ist. Außerdem haben nicht alle Menschen auf dieser Erde überhaupt so viele Kalorien pro Tag zum Essen zur Verfügung. Zum anderen bedeutet diese Ernährungsweise teils eine große Umstellung. So dürfte zum Beispiel in Nordamerika nur noch etwa ein Siebtel der üblichen Menge an rotem Fleisch verzehrt werden.