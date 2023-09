Termine: Sauwer leben! Tipps und Termine für Naturliebhaber

Ein Zustieg ist um 7.30 Uhr in Trier an der ehemaligen Hauptpost beim Hbf, um 7.50 Uhr in Konz bim Parkplatz am Möbel Martin sowie um 8.15 Uhr in Saarburg am Busbahnhof möglich. Rückkehr ist ca. um 22 Uhr. Die Teilnehmergebühr beträgt 45 Euro, die Teilehmer verpflegen sich selbst.