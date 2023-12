Nachhaltig einkaufen: die Anlaufstellen in der Region Es muss nicht immer neu sein — Second Hand shoppen in der Region

Trier · Es ist nachhaltig und spart Geld — wer beim Kaufen auf gebrauchte Artikel zurückgreift, macht nicht nur was für die Umwelt. Oftmals lassen sich gut erhaltene Schätze für wenig(er) Geld ergattern. Die Region bietet einiges an Anlaufstellen für das Second Hand Shopping. Wir haben sie aufgelistet.

04.12.2023 , 13:19 Uhr

Neu und trotzdem gebraucht — Second Hand Kaufen ist eine umweltschonende Möglichkeit für neue Anschaffungen. Außerdem lässt sich dabei gut sparen.

Von Laura Krabsch

Wer sucht, der findet: von Kleidung über Haushaltsgeräte und Möbel, bis hin zu Spielsachen. Hier warten gebrauchte Schätze auf ein neues Zuhause (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).