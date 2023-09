Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Was zum Himmel macht man mit Hirse?

Nur: Was bitte macht man damit? Schon allein, diese Frage zu beantworten, schien mir in den vergangenen Jahren so kompliziert, dass ich sie gar nicht ernsthaft gestellt habe. Also blieb die Hirse einfach dekorativ über den Winter stehen, wo sie stand oder wanderte mit trockenem Kugellauch und Ziergras in die Vase. Auch sehr hübsch. Nur schreibe ich ja hier keinen Blümchen-Blog sondern ne Selbstversorgerkolumne. Sonst esse ich ja auch alles! Das muss doch auch mit Hirse möglich sein!