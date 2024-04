Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Och nö, kaufen die Kiffer jetzt alles weg?

Doch das war vor der Frostpeitsche. Vor dem Kälte-Ei. Vor den Bibber-Nächten im April, in denen all unsere wärmeliebenden Tomaten und Paprika auch im Wintergarten nicht mehr sicher waren und sind. Was machen wir nur jetzt mit all den Paletten? Wenn wir sie reinholen, sitzen wir im Wohnzimmer zwischen Gemüse und werden Zeugen eines traurigen Schauspiels – müssen mit ansehen, wie all die kleinen Lebewesen auf ihrer verzweifelten Suche nach Licht schwache und kränklich blasse Triebe Richtung Fenster schieben. Horror! Schon beim Gedanken daran bekam ich plötzlich riesige Lust, Lampen zu kaufen.