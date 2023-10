Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Pflanzen beschildern: So funktioniert das nicht

Ich hoffe, das hat mir keiner nachgemacht! Von wegen super Methode! Das hat ja gar nicht funktioniert. Sorry, liebe Leser. Im Frühjahr, da hatte ich vollmundig behauptet, ich hätte die optimale Taktik gefunden, um Gemüsesorten zu kennzeichnen. Richtig innovativ und ausgefuchst kam ich mir vor, weil ich auf die vermeintlich ebenso geniale wie günstige und umweltfreundliche Idee gekommen war, Holzrührstäbchen für Heißgetränke als Namensschildchen für junges Gemüse zu benutzen. Einfach mit Bleistift beschriften, reinstecken, fertig. Solang besagtes Gemüse nur kurz im Anzuchttöpfchen stand, funktionierte das in der Tat prima. Doch schon nach wenigen Wochen war das Holz in der Erde völlig verrottet. Und draußen, im echten Gartenleben, sind die schmalen Stäbchen zwischen Mulch und Kompost schon zwei Sekunden nach dem Einpflanzen unauffindbar. Wie weggezaubert.