Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Warum Heizmatten und Anzuchtlampen super sind

Meine Spülmaschine mag ich. Die Wasch- und Kaffeemaschine sind auch okay. Ansonsten bin ich meist nicht so der Fan von technischen Lösungen. Mein Mann hingegen liebt es, „Steckerchen“ anzuschleppen. Also allerlei elektrische Apparate (mit Stecker), mit denen man kärchern, streamen, putzen, häckseln, sprudeln, vakuumieren, ozonieren oder Wasser aufsaugen kann. Und was mache ich? Nicht selten verschmähe ich all die schöne Technik, mache es von Hand oder lasse es gleich ganz sein.