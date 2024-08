Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Das große Paprika-Experiment

Da ich dieses Jahr zum ersten Mal in größerem Stil Paprika und Chili anbaue, habe ich mir ein Paprika-Experiment überlegt. Es heißt ja immer, man solle die Königsblüte entfernen. Also die allererste Blüte, aus der eine Frucht werden will. So könne sich die Pflanze zunächst auf ihre Blätter konzentrieren, wachsen und Masse aufbauen, die ihr dann später hilft, deutlich mehr Paprika zu produzieren. Ich finde, das klingt logisch. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen: Quatsch, lasst die Königsblüte dran, so groß ist der Unterschied nicht und dann kriegt Ihr früher reife Früchte.