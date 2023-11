Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Winter is coming – Die Zeit des Kohls ist angebrochen

Kohl is coming. Ein ängstlicher Blick in den Garten. Wo einst zwischen Tomaten oder Zucchini zarte Brassica-Pflänzchen wuchsen, kräuselt nun der Grünkohl angriffslustig seine langen Griffel. Selbstbewusst reckt der Braunkohl rote Palme seine Wedel an blutviolett überlaufenen Stenglen in die nasse Herbstluft, während der Schwarzkohl Cavolo Nero seine Lanzen an den letzten, raren Sonnenstrahlen des Jahres wetzt, der galizische Palmkohl ein unüberwindbares Bollwerk bildet und der Weißkohl stets mächtigere Kanonenkugeln formt, die dank des Schneckenfraßes ähnlich zerrupft und skelettiert aussehen, wie die Weißen Wanderer. Selbst die Blumenbeete hat der Kohl sich mit der Komplizenschaft meines Mannes Untertan gemacht, nachdem dieser in einer Kolumne der geschätzten Kollegin Kathrin Hofmeister gelesen hatte, wie schön das aussehen kann. Die Zeit des Kohls ist angebrochen. Winter is coming.