Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Lust auf Herbst und Kürbisse

Ein unschlagbarerer Klassiker ist der Hokkaido. So süß, nussig und würzig. Eines meiner Lieblingsgerichte ist Kürbisauflauf. Den Hokkaido dafür ungeschält würfeln, mit gehackten Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern, passierten Tomaten und Sahne mischen, mit einer Lage Tomatenscheiben und Ziegenkäse bedecken und in Omas Bräter ab in den Ofen bis der Kürbis weich ist. Hmmmm.