Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Spart die No-Dig-Methode wirklich Arbeit?

Egal, wie gut ich das Beet über den Winter mulche: Natürlich steht da trotzdem Unkraut. Also: Erst die dicke Schicht Mulch zusammenrechen, alles aufsammeln und eimerweise zum Kompost bringen. Dann Unkraut hacken. Unkraut hacken ist brutal. Das geht in die Bauchmuskeln, in die Arme, in den Rücken. Hack, hack! Falls man Aggressionen hatte, sind die danach weg. Wieder alles zusammenrechen, aufraffen, zum Kompost bringen. Obwohl wir vier große Komposthaufen haben, quellen sie schon über. Blöd, denn das was ich als nächstes brauche – der hoffentlich reife Kompost – ist da ja ganz unten drin. Da hilft nur eins: Schweißband wechseln und ran an den Kompost. All das halbverrottete, aber von Trilliarden Lebewesen bewohnte Zeug mit ner Gabel rüberhieven auf die anderen überfüllten Haufen, bis irgendwann das schwarze Gold zum Vorschein kommt. Jetzt wird‘s richtig anstrengend. Denn der Kompost ist nicht nur tief unten hinterm Gitter, er ist auch nass, schwer und voller Stöckchen, die ich auf dem Beet nicht brauche. Schippe packen, Eimer füllen, bücken, hieven, Stöckchen rausfischen, rüberschleppen, auskippen – bis kein Kompost mehr da ist.