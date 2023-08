Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Die unbefleckte Empfängnis und der Apfelkuchen

Man nehme ein halbes Päckchen Butter, 100 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl (wir mischen Dinkel-, Vollkorn- und Weizenmehl), drei Eier, ein halbes Päckchen Backpulver und verarbeite das zu einem klebrigen Rührteig. Jetzt wird es herausfordernd und bei den ersten drei Kuchen erscheint die Aufgabe noch unlösbar. Denn nun muss man in dieses winzige bisschen Teig 1,5 Kilogramm geschälte, geachtelte Äpfel reinkriegen. Inzwischen nehme ich fürs Mischen in einer großen Schüssel einfach die Hände und weiß: Es reicht, wenn am Ende jedes Apfelstückchen mit ein bisschen Teig in Berührung kommt. Diese widerspenstige Masse füllt man dann in Kuchenformen und drückt sie gut fest. Ich sage Formen, da wir immer mindestens drei Kilo Kuchen in kleinen Kastenformen gleichzeitig backen (knapp 200 Grad, Ober- und Unterhitze). Nach etwa 45 Minuten nimmt man die Kuchen raus und beschmiert sie unchristlich dick mit Butter, streuselt ordentlich Zimtzucker drüber und lässt das dann nochmal fünf bis zehn Minuten im Ofen karamellisieren. Das Ergebnis: Halleluja! Wie auch immer die Äpfel an den blütenlosen Baum kamen: Was schmeckt das paradiesisch! Wenn Adam und Eva von diesem Kuchen geahnt hätten, hätten sie gleich nach dem Sündenfall gebacken.