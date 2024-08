Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Tomaten-Tragödie Teil 2: Jetzt schnell eigenes Saatgut sichern

Katharinaaa, rief ein Kollege, während ich an seinem Büro vorbeieilte an jenem Tag als die erste Kolumne über meine persönliche Tomaten-Tragödie erschienen war – und ich ahnte schon, was folgen würde. „Also bei mir geht es Deinen Tomaten super. Das sind die kräftigsten überhaupt“, sagte er und lachte.