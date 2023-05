Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Alles wächst und ich hechle hinterher

Es ist ja der helle Wahnsinn, was Pflanzen machen, wenn sie Wasser und Wärme bekommen! Erst passierte in diesem überraschend feuchten Frühjahr mit seinen kühlen Nächten wochenlang so gut wie gar nichts und all die vorgezogenen Pflänzchen standen im Wintergarten und sehnten sich Freiheit. Dann knallte das Jahr den Turbo rein und ich hechle hinterher.