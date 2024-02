Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Und plötzlich sah unser Garten ganz anders aus

Da es entlang der neuen Wege außer Gras und Mauselöchern aktuell noch gar nicht viel Spannendes zu entdecken gibt, müssen dort nun natürlich lauter neue Bäume, Sträucher und Blümchen gepflanzt werden, was erneut zu erheblichen Erdbewegungen führen dürfte. Außerdem hat mein Mann sich in den Kopf gesetzt, fast sämtliche Gemüsebeete komplett zu erneuern: Neue, höhere Umrandungen aus Holz will er bauen. Ein paar Wochen lang habe ich mich wie wild dagegen gewehrt. Eine Saison würden die ollen Beete ja schon noch mitmachen! Aber Gegenwehr ist zwecklos und was sträube ich mich überhaupt. Anderleuts Frauen wären froh, schöne neue Beete für ihr geliebtes Gemüse zu bekommen, über das ich nun noch keine einzige Zeile geschrieben habe, obwohl wir doch hier in einer Gemüsekolumne sind. Dabei ist schon so viel passiert und manches schief gegangen. Zeit, die Winterpause zu beenden. Die Gartensaison hat wieder begonnen! Töröööööööö!