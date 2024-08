Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Garten, Du wirst mir zu wild!

Wahnsinn, was so ein Garten in nur zwei Wochen anstellt. Da erlaubt man es sich, mal wegzufahren, abzutauchen und 14 Tage lang weder an Arbeit noch an Grünzeug zu denken. Und was macht das Grünzeug in der Zeit? Es zettelt Revolutionen an und übernimmt wuchernd die Weltherrschaft!