Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Gemüse im Garten anbauen: Das sind die besten Selbstversorger-Kanäle auf YouTube

Mit am besten gefällt mir aber Huw Richards. Er und vor allem sein Garten sehen einfach wahnsinnig gut aus. So gesund, grün und üppig hat man Gemüse noch selten wachsen sehen – was natürlich auch an der Lage des Grundstücks im feuchten Wales liegen könnte. Genau wie die meisten anderen Tutoren setzt Huw auf Bio, auf No Dig-Beete, die Kraft des Komposts und auf Permakultur. Während andere mit der Vielfalt der Gemüsewelt experimentieren, schätzt Huw Produktivität. Als Selbstversorger will man schließlich satt werden. Das gefällt mir. „Je schöner der Gärtner, desto knackiger sein Gemüse“, schwärme ich.