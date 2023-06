Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Dürre im Selbstversorgergarten: Dieser Mulch hilft!

„Ach, ach. Och nöö!“ Das sage ich derzeit oft, seufze tief und schüttele besorgt den Kopf, wenn ich abends mit der Gießkanne bergauf, bergab durch den Garten flitze und vor den armen, kleinen Bäumchen und Sträuchern stehe, die ihre Blätter hängen lassen. Vorausgesetzt, sie haben noch welche. Eigentlich wissen wir ja längst, dass man im Frühjahr nichts mehr pflanzen sollte. So kurz vor der nächsten Sommerdürre. Aber dieses Frühjahr war so schön feucht und kühl, dass wir dann doch mutig und hoffnungsfroh allerlei Hainbüchelchen, schwarzen Holunder, Johannisbeeren, Aprikosen- und Birnbäumchen angeschleppt haben. Im Fall der Gieser-Wildeman-Birne sogar wortwörtlich. Die ist nämlich die Lieferantin der Lieblings-Nachspeise meines Mannes. In den Niederlanden kennt sie jedes Kind. Seine Mutter zaubert zu Festtagen aus den steinharten Dingern mit Portwein die köstlichsten Kochbirnen der Welt (und ich fürchte, mein Liebster hofft, dass ich das auch kann). Jedenfalls war mir das Bäumchen bei einer Wanderung um einen See bei Gouda in einer Gärtnerei begegnet, und ich konnte nicht widerstehen, obwohl ich ja noch die halbe See-Umrundung vor mir hatte. Das war zwar ganz schön anstrengend, aber allen, die sich mal ein bisschen freundliche Aufmerksamkeit wünschen, kann ich das nur empfehlen mal so ein mannshohes Gewächs um ein Gewässer zu wuchten: Was lächeln einen die Menschen lieb an, wenn man mit ner großen Pflanze flaniert! Vielleicht fanden sie mich auch einfach nur lustig, wie ich da so happy Bäumchen schleppte, während ich mich auf die Freude meines Mannes freute. Egal.