Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Wie kriege ich mein Gewächshaus in den Griff?

Das Gewächshaus und ich – wir sind noch keine richtig dicken Freunde geworden. Ich hatte mir das ja so vorgestellt, dass ich da zu jeder Jahreszeit kiloweise schönstes Gemüse rausschleppe. So wie all die Selbstversorger-Leute das auf You Tube immer machen. Mit Körben voll praller Tomaten, Paprika und Melonen sah ich mich glücklich strahlend in die Sommersonne hinausspazieren. Und selbst im Winter würde ich hinter Glasscheiben voller Eisblumen noch die knackigsten Salate pflücken. Dachte ich.