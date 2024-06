Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Wie mein Gemüse mich unter Druck setzt

Ich will ja hier inspirieren! Menschen dazu animieren, selbst die Hände in den Boden zu stecken und Gemüse anzubauen. Alle, die noch nicht so ganz entschieden haben, ob das das Richtige für sie ist, sollten daher jetzt auf keinen Fall weiterlesen! Schluss! Ab hier ist die Kolumne nur noch für Leute geeignet, die sowieso schon gartensüchtig sind, die ihr Gemüse jetzt schon bedingungslos lieben und daher auch folgendes längst wissen: Was ein Stress! Unfassbar, wie mein Gemüse mich unter Druck setzt! Im Mai, da standen all die kleinen Tomaten und Kürbisse und Gurken und Zucchini und Melonen und Selleries und Basilikums im Wintergarten in ihren Töpfchen und fingen alle gleichzeitig an zu zetern und schreien, weil sie alle gleichzeitig rauswollten. „Wir wollen in die Erde!“, riefen sie jedes Mal, wenn ich mich näherte. Und die schrumpeligen Saatkartoffeln stimmten missmutig ein. Aber Leute, die Erde ist dafür doch noch gar nicht vorbereitet! Weil erstmal der Mulch und das Unkraut wegmüssen und dann frischer Kompost drauf. Dafür müssen die Komposthaufen aber erstmal umgehoben werden. Zudem stehen die Erdbeeren und der Knoblauch noch im Weg. Ja, was mach ich denn mit denen? Ich habe doch auch noch gar kein zweites Bohnengestell. Und überhaupt: Was denken die denn? Neben Gemüse habe ich ja auch noch einen Job, einen Mann und zwei Katzen und außerdem regnet‘s!