Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Pieps aus der Winterpause: Was für den Garten jetzt zu tun ist

Irgendwo tief in mir drin, steckt noch der Neandertaler. Irgend so ein Frühmensch, der sich tierisch freut, im Winter noch ein bisschen in seiner Höhle bleiben zu können, Vorräte zu futtern und sich vorm Feuer unters Fell zu kuscheln. Daher: Nein, die Winterpause dieser Kolumne ist noch nicht beendet!