Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Welches Gemüse man im Herbst noch säen kann

Auch will ich nicht alle Erde ruhen lassen. Die beiden Hochbeete und das Gewächshaus müssen noch mal ran. Feld-, Winter- und Asiasalat will ich noch säen. Dazu Spinat, Radieschen und Postellein. Auch Knoblauch, Wintersteckzwiebeln und Wintererbsen müssten in Herbst und Winter noch gedeihen. Lauter schöne, spannende Experimente. Also: Schaffen, nicht erschlaffen! Erst wenn all das in ein paar Wochen erledigt ist, darf ich die Füße hochlegen. Endlich faulenzen, lesen und spielen! Das wird gemütlich!