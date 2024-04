Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Tipps und Tricks fürs Säen von Gemüse

Zum Glück wird man im Laufe der Zeit entspannter und lernt dazu. Anfangs habe ich mich immer super unbequem hingehockt und die Rillen für Zuckererbsen mühsam mit einem Handschäufelchen gezogen. Natürlich erst nachdem ich die richtigen Abstände und Saattiefen mit einem Metermaß gemäß Packungsangabe bestimmt hatte. Dann kam die Phase, in der ich gelernt hatte, dass man je nach gewünschtem Abstand einfach ein 25 oder 30 Zentimeter breites Brett als Hilfsmittel benutzen kann. Einfach Brett hinlegen, links davon ne Rille ziehen, rechts davon ne Rille ziehen, säen fertig. Brett an der rechten Rille anlegen. Einmal umklappen. Prozedur wiederholen. Unser BBC-Gartenheld Monty Don sieht darin den Vorteil, dass man das Brett beim Säen schön als Laufsteg nutzen kann. Bei ihm sieht das in der Tat gut aus. Ich hingegen finde das Balancieren oder Knien auf so nem Ding eher unbequem. Also habe ich mir einfach noch was anders bei Monty abgeguckt: Statt zu hocken oder zu balancieren, bleibe ich nun einfach stehen und ziehe ganz bequem mit einer Seite des Rechens eine Furche. Naja, bequem. In Bauch- und sonstige Muskeln geht das bei schwerem Boden natürlich schon und manchmal muss man auch mit der Hand nachhelfen, um wirklich die gewünschte Tiefe zu bekommen. Dennoch finde ich das deutlich angenehmer, als meine vorigen Techniken.