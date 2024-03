Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Warum ins Gemüsebeet auch lauter bunte Blumen gehören

Unsere Gemüsebeete produzieren nicht nur Gemüse. Sie sind auch die Kinderstube für unsere liebsten Selbstvermehrer. Also all die hübschen kleinen Blümchen und Kräuter, die wir gerne für immer in unserem Garten haben möchten: Ringelblumen, rote Melde, wilder Fenchel, Kosmeen, Kapuzinerkresse und fröhlicher Mohn. So nennen wir den Kalifornischen Mohn, weil er mit seinen knall-orangefarbenen Blüten fröhlich aussieht und fröhlich macht.