Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Gärtnern im Quadrat: Vorteile von Square Foot Gardening

Der freut sich, mich inspiriert zu haben und zitiert Frank Zappa: „A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.“ „Der Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nicht, wenn er nicht offen ist.“ Ich mag zwar keine Schrummelgitarren. Aber recht hat der Zappa. Man muss auch mal kleinkariert sein können!