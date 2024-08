Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Die Tomaten-Tragödie

Hunderte Tomaten hatte ich gesät, pikiert, umgetopft, mit LED-Licht bestrahlt, gegossen, ausgegeizt, an Wind und Wetter gewöhnt, von A nach B geschleppt, an Freunde verschenkt und bei uns eingepflanzt. So viel Arbeit. So viel Liebe und Hoffnung. Vergebens! Meine Tomaten sind verloren. Jedenfalls all jene, die ich ins Freiland gesetzt habe, weil die Sommer im Saartal ja doch immer so trocken, warm und sonnig sind ...