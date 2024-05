Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Wo kommen plötzlich all die Schnecken her?

Und warum muss ich Jahrzehnte später an diese blöde Werbung denken? „Isch habe garrr keine Schnecken“, war meine Standardantwort auf die Frage, was ich denn in unserem Garten so gegen Schnecken mache. Wie bei so ziemlich allen Schädlingen lautet die Antwort: Nichts. In diesem Fall schob ich noch hinterher, dass es bei uns für Schnecken ja viel zu trocken sei.