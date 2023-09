Selbstversorger-Kolumne „Ach du meine Gurke!“ Mein Mann und seine Zitrusbäumchen

Also hat er (zumindest zur Ablenkung zwischendurch) eine neue Strategie entwickelt, gegen die ich nun wirklich nichts haben kann: Er rettet „kneusjes“ aus der „kneusjeshoek“. Das zu übersetzen, wird wahrlich schwierig. „Kneusje“ bedeutet auf niederländisch sowas wie „kleine Prellung“. Die Pflänzchen sind also schon ein bisschen angedatscht. Nicht selten halbtot. Deshalb stehen sie ja in der „kneusjeshoek“, also der Ecke für ebenso günstige wie halbtote Artikel zweiter, dritter oder letzter Wahl. Und mein Mann rettet sie. „Der beste Gartenladen ist der mit den schlechtesten Gärtnern“, lautet seine Weisheit, denn da ist die „kneusjeshoek“ am größten.