Neue Studien skizzieren katastrophale Abkühlung Wie kalt wird es in Europa und der Region, falls der Golfstrom kippt?

Was, wenn der Golfstrom kippt? Mit der globalen Erwärmung bereiten sich Menschen auf höhere Temperaturen vor, auf Hitze und Dürren, auf Starkregen und Überflutungen, auf immer mehr Extremwetter. Aber was, wenn der menschengemachte Klimawandel jene Meeresströmungen abschwächt oder gar ganz zum Erliegen bringt, die aktuell als Zentralheizung Europas dienen? Wie kalt wird es in Mitteleuropa und in der Region Trier, wenn diese Heizung ausfällt?