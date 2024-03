Schöne und spannende Ausflugsorte Erlebe Luxemburg: Zehn attraktive Ausflugstipps für Studierende

„In Luxemburg Stadt sind die Clubs zwar teurer als in Trier, aber dafür gibt es in Luxemburg eine ziemlich große Auswahl“, sagt Munhoven. Vor allem in der Stadt Luxemburg gebe es ein reges Nachtleben. So finden Studis im Stadtviertel Clausen so gut wie überall Restaurants, Bars und Clubs. Als ein Beispiel nennt Munhoven den Club Melusina. Dieser hat freitags und samstags von 22 Uhr bis 3 Uhr geöffnet.