Auf Shopping-Tour Secondhand, recycelt oder aus der EU: Wo finde ich in Trier nachhaltige Kleidung?

Die Modewelt ist im Wandel. Immer mehr Verbraucher wenden sich ab von der billigen, zulasten der Umwelt produzierten „Fast Fashion“ und ändern ihr Einkaufsverhalten. Statt Discounter-Kleidung kaufen sie secondhand. Anstelle von Kleidung, die nur eine Saison überlebt, suchen sie nach Langlebigkeit. Dieses Verhalten kann man mit einem Begriff zusammenfassen, der nicht nur im Bereich Kleidung in aller Munde ist: Nachhaltigkeit. Aber in welchen Geschäften wird man in Trier im Sinne der Nachhaltigkeit fündig? Wir sind an einem Mittwoch vor Ostern losgezogen und haben uns in einigen zufällig ausgewählten Läden umgeschaut.