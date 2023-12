Nachhaltige Weihnachten Weihnachtszeit als Klimakiller: Tipps für ein umweltfreundliches Schenken

Der Autor hat auch ein sehr CO₂ freundliches Szenario durchgespielt, in dem ein Erwachsener nur rund vier Kilo an Treibhausgasen in der Weihnachtszeit verursacht. Hier geht er davon aus, dass die Essensreste nicht entsorgt werden, sondern die Mahlzeit so geplant ist, dass sie möglichst genau ausreicht oder zu einem späteren Zeitpunkt noch gegessen werden kann. Außerdem wurden in diesem Szenario zwar Geschenke gekauft, aber nicht übermäßig und die Kaufbelege wurden — so die Idee des Autors — aufgehoben, falls ein Umtausch nötig ist. Dadurch lässt sich vermeiden, dass das ungeliebte Geschenk eventuell weggeschmissen wird und so Müll verursacht. Weihnachtskarten wurden in dieser Rechnung nur „an ein paar Leute, die Sie Ewigkeiten nicht gesehen haben und mit denen Sie wirklich den Kontakt nicht verlieren wollen“ verschickt. Auch der ein oder andere Besuch bei weit entfernten Angehörigen wurde gestrichen. Hier schlägt der Autor vor, richtige Pläne zu machen, um entfernte Verwandte wiederzusehen.