Verbindungen, Reisedauer und Preise Mit dem Zug in den Urlaub – diese 13 Städte erreicht ihr von Trier aus auf der Schiene

Info

Je nach Buchungs- und Reisezeitpunkt können sich die Preise genauso wie die möglichen Verbindungen schnell ändern. Die Preisangaben beruhen auf der Annahme, dass ein Erwachsener im Alter von 27 bis 64 Jahren ohne Rabattkarten wie die BahnCard reist. Wer eine BahnCard besitzt oder jünger als 27 beziehungsweise älter als 64 ist, zahlt in der Regel etwas weniger. Ob es sich extra lohnt, eine BahnCard anzuschaffen, kommt ganz auf die Verbindung und die aktuellen Angebote der Bahn an.

Auch, wer das Deutschlandticket hat, spart sich in der Regel ein paar Euro, da dann die Nahverkehrs-Verbindungen nicht mitgebucht werden müssen, also beispielsweise der Regionalzug von Trier nach Koblenz. Ob es sich lohnt, extra das 49-Euro-Ticket zu kaufen, kommt auf die Verbindung an und kann pauschal nicht angegeben werden.

In dem Kontext ist noch gut zu wissen, dass es für die Verbindung Trier-Luxemburg das Ticket Luxemburg Spezial gibt, das nach Angaben der Deutschen Bahn für Erwachsene 5,20 Euro kostet. Möglicherweise kann es günstiger sein, sich dieses Ticket zu kaufen und dann die Verbindungen erst ab Luxemburg zu buchen.

Wer eine ganze Tour durch Europa plant, könnte auch das Interrail-Ticket ins Auge fassen. Weitere Informationen dazu gibt es auf interrail.eu.